Его интересуют проекты по развитию гражданской авиации, нефтехимии, транспортно-логистической инфраструктуры
Индийский миллиардер и глава Adani Group заявил, что заинтересован в долгосрочных инвестициях в Казахстан
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и индийский миллиардер и президент компании Adani Group Гаутам Адани обсудили перспективы запуска ряда инвестиционных проектов в Казахстане. Адани отметил, что заинтересован в долгосрочных инвестициях в страну, сообщается на сайте главы кабмина.

Смаилов и Адани рассмотрели возможности реализации проектов в таких отраслях, как транспорт и логистика, энергетика, горно-металлургический комплекс, нефтехимия, сельское хозяйство и др.

Премьер-министр Казахстана подчеркнул, что все эти направления являются приоритетными для экономики страны и пообещал оказать всю необходимую поддержку для реализации проектов холдинга в Казахстане.

В свою очередь Гаутам Адани отметил, что Adani Group в первую очередь интересуют проекты по развитию гражданской авиации, нефтехимического сектора, транспортно-логистической инфраструктуры, возобновляемых источников энергии и производству «зеленого» водорода.

«Нас интересуют долгосрочные инвестиции, и мы хотели бы узнать, какие возможности у нас есть в Казахстане, какие проекты могут иметь для нас общий интерес. Мы настроены работать очень активно», - сказал он.

Накануне Адани встретился с президентом Казахстана. Они также рассмотрели перспективы реализации долгосрочных и стратегически важных инвестиционных проектов. Токаев поприветствовал планы индийского мультинационального конгломерата Adani Group по развитию транспортной инфраструктуры в регионе. В свою очередь Гаутам Адани рассказал о заинтересованности компании в установлении сотрудничества с казахстанской стороной и в других важнейших секторах экономики, таких как энергетика, нефтехимия и возобновляемые источники энергии.

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