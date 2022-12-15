Генпрокурор поручил МВД провести ревизию нормативных актов, дающих основания для произвольных задержаний

Генеральный прокурор Берик Асылов поручил министерству внутренних дел провести ревизию нормативных актов, дающих основания для произвольных задержаний. Также он сообщил, что будет принят совместный приказ по противодействию пыткам, проект документа уже разработан.

На заседании координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью по вопросам эффективности деятельности уполномоченных, правоохранительных и специальных органов по незаконному обороту наркотических средств и противодействию пыткам Берик Асылов напомнил, что президентом поставлена конкретная задача по искоренению пыток. Для этого уже приняты некоторые правовые меры. В частности, в уголовном законодательстве предусмотрена отдельная статья по пыткам и ужесточено наказание, с нового года расследовать пытки будут исключительно прокуроры, а в местах лишения свободы устанавливают терминалы для подачи обращений осужденными, внедряется сплошное видеонаблюдение в колониях, следственных изоляторах и служебных помещениях органов уголовного преследования.

Кроме того, по словам Асылова, разработан проект совместного приказа по противодействию пыткам, основной задачей которого является предупреждение недозволенных методов с момента задержания и доставления гражданина в органы уголовного преследования. Также вводится запрет на ведение переговоров, бесед, опросов с лицом, у которого отсутствует процессуальный статус.

Вместе с тем МВД поручено провести ревизию внутренних нормативных актов, дающих основания для произвольных задержаний и привести их в соответствие с международными требованиями. Также он заявил о необходимости строго исполнять статью 80 закона «О правоохранительной службе», согласно которой руководители, чьи сотрудники подвергали граждан пыткам и систематически нарушали их конституционные права, подлежат увольнению, и потребовал от прокуроров областей наладить взаимодействие с вновь образованными региональными представителями уполномоченного по правам человека, правозащитными организациями и адвокатским сообществом.