«Алтыналмас» уходит из Бестобе

Компания АО «АК Алтыналмас» обратилась к коллективу рудника «Бестобе» и к жителям поселка с сообщением, что приступает к мероприятиям по прекращению деятельности на этой площадке, «как того требуют Бестобинские лидеры общественного мнения».

В течение трех лет — с 2019 года «Алтыналмас» поглощал компанию «Казахалтын», у которой были предприятия по добыче золота.

В Бестобе у компании был план по переходу на механизированный крупнотоннажный метод добычи, против которого выступили жители поселка. Проблемы начались еще в 2020 году, когда жители стали жаловаться на пыление, экологические проблемы и на то, что фабрика стоит на розе ветров. В этом году прошло судебное разбирательство в отношении двух активистов из Бестобе Николая Катчиева и Александры Назаренко. Их обвиняли в разжигании розни, в итоге эта статья была переквалифицирована на распространение заведомо ложной информации. Активисты писали письма президенту с просьбой обратить внимание на ситуацию и лишить компанию права на недропользование.

«Алтыналмас» пришел к выводу, что «жители поселка Бестобе едины в своей позиции и поддерживают планы активистов по привлечению нового инвестора-недропользователя, а также мнение о том, что эксплуатация рудника по устаревшей технологии добычи с применением ручного труда — это единственный путь, по которому нужно развивать рудник».

«Алтыналмас» начинает подготовку к завершающему этапу своей деятельности на Бестобинской площадке и будет оказывать необходимое содействие уполномоченным государственным органам для переоформления прав на недропользование на нового инвестора. Соответствующие уведомления поданы в уполномоченные государственные органы. Кроме того, компания пообещала продолжать предоставлять работу сотрудникам на других производственных площадках ГМК — на декабрь 2022 года имелось 1500 вакансий. В Бестобе на предприятии «Алтыналмас» работало около 1200 человек.

Рудник Бестобе находится в Акмолинской области, в 200 км от Астаны, работает с 1930-х годов. В одноименном поселке живут около 6 тысяч человек.