Сборы таможенных платежей и налогов в Казахстане выросли в полтора раза

«Объем таможенных платежей и налогов в государственный бюджет Республики Казахстан на 23 декабря 2022 года достиг 3,3 трлн. тенге, что на 54% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,2 трлн. тенге)», - говорится в сообщении комитета, распространенном в субботу.

В комитете отметили, что по НДС на импорт в бюджет поступило 1,4 трлн. тенге, что на 80% больше, чем в прошлом году.

Значительно выросли сборы экспортных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты – до 1,6 трлн. тенге с 975 млрд. тенге за аналогичный период прошлого года.

В комитете госдходов отметили, что этих показателей им удалось достичь за счет централизации контроля, улучшения кадровой политики, цифровизации и снятия барьеров.

При этом «особое внимание» в ведомстве уделяли работе по устранению барьеров на границе с Китаем, занимающем первое место по товарообороту среди всех торговых партнеров Казахстана.

В частности, был налажен онлайн-обмен экспортными декларациями, сведения по ним приходят до того, как товар заедет на территорию КНР и Казахстана.

«Обеспечено достоверное декларирование импорта из КНР и по стоимости, и по количеству товаров. Как результат, на 23 декабря 2022 года в государственный бюджет Казахстана поступило таможенных платежей и налогов на сумму 627,3 млрд тенге, что на 64% больше, чем в 2021 году (382,2 млрд тенге)», - отмечается в сообщении.

Навести порядок на таможне и увеличить собираемость платежей в начале года требовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он, в частности, отмечал существенную разницу в статистике товарооборота с Китаем (она сохраняется до сих пор, писал на этой неделе КазТАГ), а также существование большого числа серых схем и посредников на границах.

В течение года сменились руководители многих таможенных пунктов, было возбуждено несколько уголовных дел.