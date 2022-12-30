Агентство по защите конкуренции обещает продолжить расследование в отношении Яндекс.Такси

Агентство по защите конкуренции планирует продолжить расследование о нарушении антимонопольного законодательства сервисом Яндекс.Такси. Накануне суд в Алматы частично отменил приказ департамента агентства по Алматы в части проверяемого периода за 2022 год, говорится в сообщении ведомства.

«Суд данное решение мотивировал отсутствием анализа за 2022 год, проведенного до начала расследования», - отметили в агентстве. Тем не менее судом «при разъяснении своего решения отмечено, что признаки нарушения законодательства со стороны Яндекс.Такси нашли свое подтверждение и уполномоченный орган вправе открыть расследование за 2022 год после проведения соответствующего анализа», отметили в агентстве.

«Расследование антимонопольным органом будет продолжено. На сегодняшний день АЗРК анализируются действия Яндекс.Такси на предмет установления монопольно высоких цен в 2022 году», - подчеркнули в ведомстве.

Агентство отметило, что доля Яндекс.Такси по Алматы составила в 2020 году – 83,78%, в 2021 году – 84,34%, за первое полугодие 2022 года – 95,3%. «Занимаемое положение Яндекс.Такси демонстрирует стабильный рост на протяжении двух и более лет, что позволяет контролировать и оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на рынке», - пояснили в агентстве.

В ведомстве также уточнили, что Яндекс.Такси собирает за поездки комиссию от 17% с учетом НДС, при этом, самая высокая комиссия конкурента Яндекс.Такси на рынке составляет 12,5%, следовательно комиссия Яндекс.Такси выше максимальной рыночной на 36%.

«Необходимо обратить внимание, что, помимо Яндекс.Такси, комиссию от 4% с водителей также взимают таксопарки партнеры, что приводит к общему удорожанию стоимости поездок в Республике Казахстан», - подчеркнули в агентстве.