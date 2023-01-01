Известного общественника в Уральске обвинили в мошенничестве

Следственный суд в Уральске арестовал на два месяца известного общественного деятеля Аслана Утепова, которого подозревают в мошенничестве, пишет «Уральская неделя».

Следствие утверждает, что Утепов незаконно взял с местной предпринимательницы 800 тыс. тенге за посредничество в открытии овощной лавки, а перед новым годом потребовал у нее еще 300 тыс. тенге.

При этом адвокат Утепова Руслан Шагатаев сообщил, что общественник оказывал предпринимательнице юридические услуги, поскольку является членом палаты юридических консультантов.

Защитник уверен, что против Утепова совершена провокация, поскольку тот активно критиковал местные правоохранительные и судебные органы.

Утепов, руководитель общественной организации "Против коррупции", стал широко известен в Уральске борьбой с медицинскими наркотиками, которые широко распространены не только в городе, но и в Казахстане в целом.