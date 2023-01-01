Известного общественника в Уральске обвинили в мошенничестве

Суд отправил его под арест на два месяца
Следственный суд в Уральске арестовал на два месяца известного общественного деятеля Аслана Утепова, которого подозревают в мошенничестве, пишет «Уральская неделя».
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