Ранее она была вице-министром экологии
Министром экологии и природных ресурсов назначена Зульфия Сулейменова
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Указом главы государства Зульфия Сулейменова назначена министром экологии и природных ресурсов, сообщает пресс-служба президента.

«Назначить Сулейменову Зульфию Булатовну министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан», - говорится в указе.

Другим указом президента Сериккали Брекешев освобожден от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов.

Зульфия Сулейменова с марта 2022 года занимала должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов.

32-летняя Сулейменова - выпускница Евразийского нацуниверситета им. Гумилева, Национального института политических исследований Японии, PhD. Работала в Минэкологии, Программе развития ООН, была научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований. В 2021 года была избрана депутатом мажилиса по списку правящей партии "Нур Отан" (сейчас - "Аманат").

Напомним, что президент преобразовал министерство экологии, геологии и природных ресурсов в министерство экологии и природных ресурсов. Его функции в сфере геологии переданы в Мининдустрии.

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