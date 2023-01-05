Антикоррупционной службе не хватило доказательств по делам о пытках

Антикоррупционная служба расследовала 432 уголовных дела по пыткам после январских событий, но часть из них были закрыты из-за нехватки доказательств. Кроме того, в ведомстве также не поверили многим заявителям о пытках. Как заявил в четверг в ходе пленарного заседания мажилиса председатель агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, граждане жаловались на пытки, чтобы уйти от наказания.

«Касательно январских событий. Были, конечно, жалобы (на сотрудников силовых структур – В.). Расследовано 432 уголовных дела, привлечены самые опытные следователи. Самая главная трудность – беспорядочность. Например, заявители показывали на тех полицейских, у которых была маска и специальная каска, они даже не видели их лиц. Не было видеокамер, чтобы организовать эту всю работу», - сказал Бектенов.

По его заверениям, следователи рассмотрели хронологию 347 дел по Стамбульскому протоколу, провели 851 судебную экспертизу и судебно-медицинскую экспертизу с участием 344 человек.

«В результате телесные повреждения выявлены у 239 человек. У 105 человек травм не обнаружено. Еще 59 заявителей воспользовались своими правами и отказались от заявлений. На основании совокупности объективных данных сделан вывод о том, что телесные повреждения были получены в ходе уличных беспорядков», - добавил глава Антикора.

Он добавил также добавил, что 271 из 403 заявителей подозреваются властями в применении насилия, вооруженных разбоях и других преступлениях, том числе организации массовых беспорядков и участии в них. Кроме того, 182 заявителя были осуждены, дела в отношении 18 человек рассматриваются в суде.

«Большинство жалоб на действия правоохранителей стали поступать спустя месяц и более. Следует отметить, что это сильно усложняет процесс доказательства. Например, в Костанае Ануханов подал заявление о пытках через 45 суток, несмотря на то что является подозреваемым по уголовному делу об участии в массовых беспорядках. В результате досудебного расследования показания о причастности сотрудников милиции к пыткам не подтвердились. Костанайский суд признал Ануханова виновным по статье 72 УК и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Такие примеры показывают, что многие заявления о пытках делаются для того, чтобы избежать ответственности за противоправные действия», - высказал мнение Бектенов.

В результате, заключил он, расследование 347 дел прекращено в связи с отсутствием состава преступления. А в прокуратуру направлено 56 уголовных дел.