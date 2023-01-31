Планы по строительству школ в Астане не выполняются – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу по искоренению проблемы трехсменных и переуплотненных школ в Астане, заявив, что планы не выполняются.

«В столице не выполняются планы по строительству школ. В прошлом году построено всего три новые школы, не введено 8. В результате увеличивается количество трехсменных и переуплотненных школ. В некоторых классах более 30 учеников. Это все влияет на качество обучения», - констатировал президент в ходе совещания по развитию столицы.

Также он отметил, что сохраняется проблема дефицита мест в детских садах – сегодня в очереди стоит 45 тысяч детей.

«В свое время эту проблему должен был решить специальный госзаказ. Несмотря на финансирование частных детских садов, проблема очередности до сих пор не решена. Конечно, к деятельности детских частных садов должны предъявляться определенные требования, но не стоит вмешиваться в их работу путем проведения ненадлежащих проверок», - сказал Токаев.

Кроме того, ощущается нехватка мест в специальных школах для детей с особыми потребностями. В этой связи акимату совместно с министерством просвещения поручено «более активно работать в данном направлении».

«Строительство школ – это стратегическая задача. И в ее реализации должны активно участвовать не только государство, но и состоятельные граждане. Об этом я уже говорил. Но в этом направлении не хватает частной инициативы и конкретных предложений. В целом надо продумать вопросы строительства школ за счет частного капитала», - отметил президент.

Вместе с тем остается и проблема нехватки педагогических кадров, повышения квалификации учителей. В целом, по мнению президента, необходимо поднять образовательную систему города на международный уровень.

«Пока ничего существенного в этом направлении не делается», - констатировал он.

Также он считает, что Казахстану нужны образовательные центры, аккредитованные по международным стандартам, и высшие учебные заведения не должны оставаться в стороне.

«Я дал поручение увеличить количество иностранных вузов в стране.

Эту работу надо начинать в первую очередь из Астаны. Администрации следует активизировать сотрудничество с вузами по подготовке специалистов», - отметил глава государства.

Другой вопрос – это общежития, сейчас студентам не хватает около 13 тысяч мест. Однако, по словам Токаева, правительство не уделяет внимания решению этой проблемы.

«Министерству науки и высшего образования следует взять эти вопросы на особый контроль», - поручил он.