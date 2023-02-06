Пострадали около тысячи человек в обеих странах
Более 200 человек погибли в Турции и Сирии в результате землетрясения
Малатья, Турция, 6 февраля, фото REUTERS

В результате сильного землетрясения на юго-востоке Турции утром в понедельник погибли как минимум 76 человек, 440 пострадали, но под завалами зданий остаются люди, поэтому число жертв и пострадавших может расти, сообщает агентство Reuters.

Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что 76 человек погибли и 440 получили ранения. Власти направили в район спасательные команды, объявив «тревогу 4-го уровня», требующую международной помощи.

В Диярбакыре рухнуло не менее 17 зданий, 16 зданий обрушились в Шанлыурфе и 34 – в Османие.

Между тем агентство AP сообщает, что всего в Турции и Сирии погибли в результате обрушений зданий минимум 207 человек и сотни получили ранения. Десятки зданий рухнули в городах по всему приграничному региону. По сообщениям сирийских государственных СМИ, число погибших в контролируемых правительством районах Сирии возросло до 111, по меньшей мере 516 получили ранения. Сообщалось об обрушении зданий на участке от сирийских городов Алеппо и Хама до турецкого Диярбакыра, более чем в 330 километрах к северо-востоку.

На северо-западе Сирии сирийская гражданская оборона оппозиции охарактеризовала ситуацию в удерживаемом повстанцами регионе как «катастрофическую», добавив, что целые здания рухнули, а люди оказались в ловушке под завалами. По словам Амджада Расса, президента Сирийско-американского медицинского общества, отделения неотложной помощи были полны раненых.

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