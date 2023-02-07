Ринат Заитов, Асхат Аймагамбетов и Айдос Сарым включены в партийный список Amanat на выборы в мажилис

Партия власти Amanat выдвинет на предстоящие выборы в мажилис 90 кандидатов по партийному списку и 29 – по одномандатным округам. Такое решение принято во вторник в ходе XXV внеочередного съезда.

«Сегодня по решению политического совета вносится 90 человек по партийному списку и 29 - по одномандатным округам», - сказал исполнительный секретарь партии Елнур Бейсенбаев.

Среди кандидатов по партийному списку бывшие депутаты, государственные деятели, предприниматели и спортсмены. В их числе спикер мажилиса Ерлан Кошанов, бывший министр просвещения Асхат Аймагамбетов, депутаты Константин Авершин, Наталья Дементьева, Айгуль Куспан, Артур Платонов, Альберт Рау, Ерлан Саиров, Вера Ким, Екатерина Смышляева, Айдос Сарым, предприниматель Эмин Аскеров, спортсмены – Фируза Шарипова и Алия Юсупова, бывший вице-министр министерства информации и общественного развития Александр Данилов, вице-министр финансов Татьяна Савельева, казахский акын Ринат Заитов, а также Мурат Абенов, Галым Байтук, Никита Шаталов и другие.

В числе кандидатов по одномандатным округам также есть бывшие депутаты мажилиса Нуртай Сабильянов и Едил Жанбыршин.

Отметим, что несколько дней назад Заитов написал в Facebook, что подал документы на выдвижение себя кандидатом в окружную избирательную комиссию территориального избирательного округа №3 в Алматы. Согласно закону о выборах, кандидат, выдвигающийся от партии, не может быть выдвинут по одномандатному округу.

Между тем в партии утверждают, что он отозвал свое заявление и пошел на выборы по партсписку.

«Ринат Заитов заявлялся. Он его отозвал (заявление на самовыдвижение по одномандатному округу – В.) и вступил (в партию – В.), с нами вместе пойдет на выборы», - сказал исполнительный секретарь партии Елнур Бейсенбаев.

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов также заверил, что «никаких нарушений нет».