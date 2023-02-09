Парк «Южный» в Алматы планируют благоустраивать и озеленять

В апреле будет подготовлено предложение в маслихат Алматы на разработку ПСД по благоустройству и озеленению парка «Южный», а работы планируется начать осенью этого года. Об этом сообщил на встрече с населением в Бостандыкском районе аким города Ерболат Досаев.

«Другая проблема района – нехватка общественных пространств, и это ярко проявилось на примере ситуации вокруг земельного участка в парке "Южный". После завершения всех судебных тяжб данный участок площадью 2,8 га был 13 января выкуплен для государственных нужд», - сообщил Досаев.

Участок парка напротив ЖК Izumrud Rezidence был продан застройщику в 2007 году. Об этом стало известно в марте 2018 года при подготовке к реконструкции парка.

В ответ на запрос «Зеленого спасения» акимат предоставил постановление от 2007 года, на основании которого между управлением земельных отношений города Алматы и ТОО «TURKUAZ INVEST» в 2007 году был заключен договор купли-продажи земельного участка по кадастровой стоимости в размере 216 млн тенге. Активисты поставили под сомнение законность этой сделки, ссылаясь на нормы Земельного кодекса, согласно которому земли парков и скверов относятся к землям общего пользования, и на них не допускается совершение сделок в отношении права землепользования. В 2018 году застройщик согласился передать участок городу в обмен на равный, однако, как сообщали активисты, предложенный акиматом участок не устроил компанию. В 2021 году аким Алматы Бакытжан Сагинтаев постановил начать принудительное отчуждение двух бывших участков парка, включая этот, для благоустройства и озеленения территории. На тот момент участок принадлежал «АТФ Банку».

«Сначала (собственником - В.) было ТОО «TURKUAZ INVEST», оно отдало за долги "АТФ Банку", АТФ был поглощен Jusan банком, и Jusan передал дочерней компании ТОО "Jusan Property"», – пояснил Власти активист парка Артем Уразимбетов.

22 декабря 2022 года судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда рассмотрела апелляционную жалобу акимата Алматы на решение суда о принудительном отчуждении для государственных нужд земельного участка парка «Южный», принадлежавшего ТОО «Jusan Property». Суд не удовлетворил требование акимата уменьшить размер возмещения и оставил в силе решение об отчуждении.