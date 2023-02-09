Строительство нового корпуса ЦГКБ Алматы начнется в 2024 году

Строительство нового корпуса центральной городской клинической больницы Алматы начнется в 2024 году. Об этом сообщил на встрече с жителями Бостандыкского района аким города Ерболат Досаев. Также в следующем году начнется строительство двух новых поликлиник, а в этом году завершится строительство двух объектов.

«Для повышения качества медицинской помощи населению в марте предполагается завершение строительства двух объектов – корпус приемного отделения с операционным блоком Центра детской неотложной медицинской помощи, родильное отделение с женской консультацией на 300 посещений медицинского центра “Керуен Medicus”», - сказал Досаев.

В целом для снижения загруженности медицинских учреждений в этом году проектируются строительство, реконструкция и капитальный ремонт пяти объектов. Это строительство двух новых поликлиник на 500 посещений каждая – на пересечении пр.Аль-фараби – Сыргабекова и на пересечении пр. Гагарина – ул. Левитана. По словам Досаева, в январе начата разработка ПСД по первой поликлинике, завершить ее разработку и пройти государственную экспертизу планируется до конца года, а строительство начать в I квартале 2024 года.

«По второй поликлинике разработку ПСД начнём во II квартале. Строительство поликлиники планируется начать во II квартале следующего года», - уточнил Досаев.

Помимо этого, акимат обещает провести капитальный ремонт поликлиник №4 и №12. Сейчас проводятся конкурсы для разработки ПСД.

«Готовность ПСД с экспертизой ожидаем в августе. Окончание ремонтных работ – II квартал 2024 года», - сказал аким.

Он также добавил, что строительство нового корпуса центральной городской клинической больницы на 500 мест запланировано на II квартал 2024 года. Конкурс на ПСД был объявлен в январе.