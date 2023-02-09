Также в 2024 году реконструируют Парк первого президента
Парк на месте бывшей резиденции президента появится в следующем году – Досаев
Парк первого президента, фото Жанары Каримовой

В следующем году в Алматы появится парк на месте бывшей резиденции президента и будет реконструирован Парк первого президента, сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района в четверг.

«Для комфортного проживания жителей планируется благоустройство трех объектов общественного пространства. Новые проекты – это набережная реки Большой Алматинки от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая протяжённостью 7,1 км, парк на месте бывшей резиденции и реконструкция Парка Первого Президента», - сказал Досаев.

В I полугодии этого года будут разработаны ПСД этих проектов, строительно-монтажные работы планируют начать в III квартале этого года и завершатся все работы через год – в III квартале 2024 года.

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