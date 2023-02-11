Более 200 сотрудников подрядчика «Тенгизшевройл» бастовали на месторождении Тенгиз

Более 200 сотрудников предприятия Senimdi Kurylys, подрядчика компании «Тенгизшевройл», бастовали на месторождении Тенгиз в Атырауской области. Они требуют повышения заработной платы, сообщает Радио Азаттык.

Заместитель акима Жылыойского района Гульнафис Айшуакова подтвердила выход рабочих на забастовку. По ее словам, протест начался 11 февраля в 10:30 по местному времени.

Участник забастовки, не пожелавший раскрывать свое имя, сообщил Азаттыку, что рабочие требуют повысить заработную плату на 20%, улучшить условия труда, в частности, обеспечить средствами индивидуальной защиту и провести ремонт в общежитиях. Сообщается, что выдвинуто также требование о выплате разовой выплаты в размере 500 тысяч тенге в связи с высокой инфляцией.

По официальным данным, в 2022 году инфляция в Казахстане составила 20,3%, рост цен на продовольствие превысил 25%. Многие в стране отмечают, что ряд продуктов питания подорожал за год в полтора–два раза.

Бастующий сотрудник рассказал, что в субботу представителям компании-работодателя передали требования в письменном виде. Они сообщили, что доведут требования до генерального директора и вновь встретятся с рабочими.

В социальных сетях распространяется видео, на котором рабочие в униформах с надписью «SK» кричат: «Пошли!» — и куда-то уходят.

Компания занимается на месторождении ремонтными и строительными работами.

Пресс-служба акимата Атырауской области сообщает, что утром в субботу «во время перерыва собрались 200 работников ТОО Senimndi Kurylys, задействованные на 42-участке Завода третьего поколения Тенгизского месторождения, требуя разъяснения касательно единовременного премирования работников, принятых на работу до 31 декабря 2022 года».

В акимате говорят, что создана специальная комиссия, в которую вошли представители «Тенгизшевройла», руководство и рабочие Senimdi Kurylys, сотрудники управление государственной инспекции труда Атырауской области.

Компания «Тенгизшевройл», разрабатывающая месторождение, подтвердила информацию о забастовке рабочих подрядной организации. Она сообщила, что подрядчик принимает меры, и рекомендовала адресовать все вопросы относительно забастовки предприятию Senimdi Kurylys.

Месторождение Тенгиз расположено в 340 километрах от Атырау. Месторождение с 1993 года разрабатывает совместное предприятие «Тенгизшевройл». На него приходится треть добываемой в Казахстане нефти.