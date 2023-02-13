В Турции подозреваемым в обрушении зданий признан 131 человек

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил,
что к настоящему времени установлен 131 подозреваемый, ответственный за
обрушение некоторых из тысяч зданий в 10 пострадавших от землетрясения провинциях,
сообщает Reuters. Качество строительства стало предметом пристального внимания
после землетрясения.
«Мы будем тщательно следить за этим до тех пор, пока не будет завершен необходимый судебный процесс, особенно в отношении зданий, которые сильно пострадали, и зданий, которые привели к гибели людей и травмам», — сказал Октай.
В целом число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тысячи человек. Из них в Турции погибли 29 605 человек и более 3 500 человек в Сирии, где данные о жертвах не обновлялись в течение двух дней. Анкара заявила, что около 80 тыс. человек находятся в больницах и более 1 млн человек – во временных убежищах.
Спустя неделю спасатели находят выживших под завалами. Например, группа китайских спасателей и турецких пожарных спасла 54-летнего сирийца после того, как он пролежал 156 часов под завалами в Антакье.
Между тем жители и гуманитарные работники, приехавшие из других городов, заявляют об ухудшении условий безопасности и на многочисленные случаи мародерства предприятий и разрушенных домов. Президент Турции обещает жестко бороться с мародерами.
В Сирии же боевые действия препятствуют оказанию гуманитарной помощи. По словам представителя ООН, помощь от землетрясения из подконтрольных правительству регионов на территорию, контролируемую радикальными оппозиционными группами, была задержана из-за проблем с одобрением со стороны исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам». Источник HTS в Идлибе сообщил агентству Reuters, что группа не допустит никаких поставок из районов, контролируемых правительством, и что помощь будет поступать из Турции на север. ООН надеется активизировать трансграничные операции, открыв два дополнительных пограничных пункта между Турцией и удерживаемой оппозицией Сирией для доставки помощи.
В воскресенье в Дамаск также прибыла первая партия европейской помощи для подконтрольных правительству районов Сирии.