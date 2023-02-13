В Турции подозреваемым в обрушении зданий признан 131 человек

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что к настоящему времени установлен 131 подозреваемый, ответственный за обрушение некоторых из тысяч зданий в 10 пострадавших от землетрясения провинциях, сообщает Reuters . Качество строительства стало предметом пристального внимания после землетрясения.

«Мы будем тщательно следить за этим до тех пор, пока не будет завершен необходимый судебный процесс, особенно в отношении зданий, которые сильно пострадали, и зданий, которые привели к гибели людей и травмам», — сказал Октай.

В целом число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 33 тысячи человек. Из них в Турции погибли 29 605 человек и более 3 500 человек в Сирии, где данные о жертвах не обновлялись в течение двух дней. Анкара заявила, что около 80 тыс. человек находятся в больницах и более 1 млн человек – во временных убежищах.

Спустя неделю спасатели находят выживших под завалами. Например, группа китайских спасателей и турецких пожарных спасла 54-летнего сирийца после того, как он пролежал 156 часов под завалами в Антакье.

Между тем жители и гуманитарные работники, приехавшие из других городов, заявляют об ухудшении условий безопасности и на многочисленные случаи мародерства предприятий и разрушенных домов. Президент Турции обещает жестко бороться с мародерами.

В Сирии же боевые действия препятствуют оказанию гуманитарной помощи. По словам представителя ООН, помощь от землетрясения из подконтрольных правительству регионов на территорию, контролируемую радикальными оппозиционными группами, была задержана из-за проблем с одобрением со стороны исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам». Источник HTS в Идлибе сообщил агентству Reuters, что группа не допустит никаких поставок из районов, контролируемых правительством, и что помощь будет поступать из Турции на север. ООН надеется активизировать трансграничные операции, открыв два дополнительных пограничных пункта между Турцией и удерживаемой оппозицией Сирией для доставки помощи.

В воскресенье в Дамаск также прибыла первая партия европейской помощи для подконтрольных правительству районов Сирии.