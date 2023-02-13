Сразу в шести областях Казахстана произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщает KEGOC. Это связано с отключением линии электропередачи Экибастузская – Агадырь.

«13 февраля в 09 часов 23 минуты действием технологических защит аварийно отключилась линия электропередачи 500 кВ Л-5170 Экибастузская – Агадырь. Это привело к ограничениям в энергоснабжении в Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской областей порядка на 600 МВт (около 10% потребления)», - говорится сообщении.

Противоаварийная автоматика электрических сетей KEGOC сработала в штатном режиме, благодаря чему удалось предотвратить полное погашение потребителей юга и центрального региона Казахстана.

Сейчас идут работы по полной загрузке электростанций южного региона, чтобы восстановить электроснабжение отключенных потребителей, на место выехали ремонтные бригады для устранения повреждения на линии электропередачи.

В свою очередь в Минэнерго сообщают, что введены ограничения по электроэнергии в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Улытауской областях, а также в Алматы и Туркестане.

«Приняты меры по дополнительной загрузке Жамбылской ГРЭС и Мойнакской ГЭС. В настоящее время ведется поэтапное подключение отключенных потребителей», - отметили в министерстве.



