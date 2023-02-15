Токаев подписал соответствующий закон
Закон о первом президенте Казахстана утратил силу
ФОТО ELBASY.KZ

Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон «О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан «О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы».

Ранее Конституционный суд признал, что после проведенного республиканского референдума от 5 июня 2022 года, во время которого граждане одобрили исключение конституционно-правовых основ существования конституционного закона «О первом президенте Республики Казахстан - Елбасы» и другие упоминания о первом президенте в Конституции, сохранение конституционного закона не согласуется с ее обновленной редакцией. Поэтому «отсутствуют правовые основания для сохранения Конституционного закона “О первом президенте Республики Казахстан – Елбасы” в действующем праве республики, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу».

Из Конституции также были исключены положения о статусе и полномочиях первого президента, о пожизненном членстве в Конституционном совете, о неизменности статуса первого президента – Елбасы, о нераспространении на него ограничения по избранию президентом более двух раз подряд.

Однако утрата закона не лишит бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева неприкосновенности, она по-прежнему гарантирована Конституцией. При этом неприкосновенность утратят члены семьи, проживающие вместе с ним, которые, согласно этому закону, тоже обладали неприкосновенностью от уголовного преследования.

Помимо прочего закон включал нормы о содержании бывшего президента за счет бюджета, предоставлении госохраны – ему и членам его семьи, а также ряд льгот.

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