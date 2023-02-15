Токаев подписал поправки по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых конфликтов

Основными задачами закона являются упрощение процедуры организации переговоров, усиление института согласительных комиссий, трудового арбитража и роли профессиональных союзов в решении трудовых споров.

Документом закрепляется обязанность работодателя предоставлять помещение для собраний, а организация забастовок станет проще: подача заявления, примирительная комиссия, трудовой арбитраж и только потом забастовка. Она будет занимать от 11 до 33 дней. У работодателя, таким образом, будет месяц на решение требований работников до забастовки. Кроме того, решение о проведении забастовки можно будет принимать не 2/3, а простым большинством, при этом также сокращается кворум конференции. Вводится понятие «часовая предупредительная забастовка», которая может быть проведена в период арбитража и показывает серьезность намерений коллектива.

Кроме того, если на предприятии есть профессиональный союз и выборный представитель работника одновременно, то для принятия решения о забастовке должен быть создан единый орган. Также предусмотрено введение в состав трудового арбитража представителей трехсторонних комиссий, что позволит активизировать работу этого института.

Что же касается блока по усилению роли и повышению статуса согласительной комиссии, то в законе отражен порядок ее работы в едином локальном нормативно-правовом акте – соглашении о работе комиссии, а знакомить с этим документом работников становится обязанностью работодателя. При этом четко оговаривается содержание соглашения. К числу лиц, имеющих право обратиться в согласительную комиссию, добавляются ранее состоявшие в трудовых отношениях работники. В том числе те, кто в период трудовых отношений не написал заявления в комиссию. Также появляется возможность отзыва заявления. Оговариваются конкретные сроки исполнения решения согласительной комиссии.