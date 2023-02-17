Группа жителей Караганды собирает подписи против строительства золоотвала вблизи их домов

В Караганде инициативная группа жителей запустила онлайн-петицию и собирает подписи против продолжающегося строительства нового золоотвала, куда будут складироваться отходы от работы угольной ТЭЦ, сообщает Радио Азаттык .

Жители Пришахтинска — района Караганды, вблизи которого ведётся строительство нового золоотвала, — требуют перенести его подальше от жилых домов, пока ещё это возможно. В Пришахтинске насчитываются тысячи домов, которые, по словам жителей, попадают в зону риска.

На сегодня собрано свыше двух с половиной тысяч живых подписей и более двух тысяч в электронном варианте. Сбор подписей продолжается. Петиция адресована президенту Казахстана, поскольку, как считают жители, решать проблему на местном уровне не удаётся.

«Куда смотрели власти, когда выделяли земельный участок под это строительство? Неужели нельзя было продумать всё, спросить мнение общественности? Мы просто хотим дышать нормальным воздухом, сажать огороды, а не задыхаться от золы. У нас и так Пришахтинск окружён промышленными объектами. Кроме того, в скважинах у людей пропала вода, когда началось строительство этого золоотвала, видимо, там поменяли русла рек», — сказала в комментарии Азаттыку участница инициативной группы Светлана Степанченко.

Среди экологической общественности Караганды считают, что опасения жителей не напрасны, указывая на рядом расположенную свалку бытовых отходов с одной стороны и старый золоотвал — с другой. При ветре клубы золы накрывают район, жалуются жители.

«Анализ проектной документации вызывает обеспокоенность: жители не были оповещены и вовлечены в обсуждение проекта. В проекте не рассмотрен альтернативный вариант, отсутствует оценка воздействия на водные ресурсы и ничего не сказано об экологических рисках здоровью населения. Наибольшее влияние золоотвала может быть в результате техногенных аварий и природных стихийных бедствий. Эти районы уже и так испытывают значительную экологическую нагрузку», — говорят в общественной экологической организации «ЭкоМузей».

ТЭЦ-3 — основной энергоисточник тепловой и электрической энергии для Караганды. Строительство нового золоотвала начато в 2021 году, в связи с тем что в 2024 году ёмкость действующего золоотвала будет исчерпана.

«При заполнении ёмкости старого золоотвала через год ТЭЦ-3, снабжающая полностью теплом и электроэнергией город, может вынужденно остановить свою работу и прекратить процесс выработки тепла и электроэнергии. При проектировании и строительстве золоотвала соблюдены экологические нормы», — сообщили в ТОО «Караганда Энергоцентр», являющемся основным производителем электрической и тепловой энергии Караганды.

Ранее жители уже поднимали вопрос, обращаясь к президенту страны Касым-Жомарт Токаев, который в октябре прошлого года поручил акимату области учесть мнение общественности при строительстве золоотвала. Однако, как говорят жители, их мнения никто не спросил.

Акимат Карагандинской области не стал комментировать ситуацию с золоотвалом и возмущениями жителей, перенаправив в городской акимат, где, в свою очередь, перенаправляли корреспондента Азаттыка от одного сотрудника к другому.

«Это производственно-промышленная территория, там находятся и другие шламоотстойники. Поэтому рядом и расположили это всё. Там же для золоотвала большая площадка — 375 гектаров, поэтому таких иных территорий нет просто у нас. Сейчас жители должны создать рабочую группу, и после этого акимат сядет с ними за стол переговоров. Если будут соблюдать технологию, то шлам не будет разлетаться. А с точки зрения земельного законодательства участок был предоставлен в рамках законодательства», — заявил Азаттыку руководитель отдела земельных отношений города Караганды Даурен Шакенов.

Под строительство золоотвала власти Караганды выделили земельный участок на промышленной территории площадью 375 га. Но это всего в нескольких сотнях метров от жилых массивов.