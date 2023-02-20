Министерство информации заявило о недопустимости воспрепятствования деятельности журналистов

В ведомстве сообщили, что департамент полиции Алматы начал досудебное расследование и назначил соответствующую экспертизу, причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

При этом в министерстве информации заявили, что «не допускают воспрепятствования журналистской деятельности» и «оказывают всю необходимую помощь».

Как сообщил ранее журналист Вадим Борейко, в ночь на понедельник неизвестные взорвали две машины его оператора около дома.

Ранее неизвестные пытались заблокировать дверь квартиры журналиста и, возможно, поджечь. Он связывает это со своей профессиональной деятельностью, а последние атаки на журналистов – взаимосвязанными.

Токаев после этого инцидента поручал правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против журналистов. Он заявлял, что должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний, целью которых является нанесение ущерба общественной безопасности и репутации государства.