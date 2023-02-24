Совершивший жесткую посадку вертолет Ми-8 прошел техобслуживание месяц назад – МЧС

Вертолет Ми-8 АО «Казавиаспас», который накануне совершил жесткую посадку в Западно-Казахстанской области, прошел техобслуживание 17 января, а первый капитальный ремонт был запланировал на 2030 год, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов.

«Вертолет Ми-8 – 2021 года выпуска, периодическое техническое обслуживание при налете 250 часов проведено 17 января 2023 года в Атырау. Дата первого капитального ремонта воздушного судна выпадала на 2030 год. С момента эксплуатации вертолета дефектов, неисправностей и замечаний, влияющих на летную годность, не поступало. Отмечу, что экипаж состоял из сотрудников высокой квалификации, имеющих большой опыт работы и налет часов», - цитирует Иманкулова агентство КазТАГ.

Официальный представитель МЧС также сообщил, что сегодня на место происшествия вылетают представители завода-изготовителя, а в целом расследованием будет заниматься департамент полиции на транспорте МВД и департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Иманкулов добавил, что АО «Казависпас» окажет всестороннюю помощь семьям погибших, в том числе затраты на похороны. Кроме того, семьи погибших будут обеспечены ежемесячным пособием примерно в размере оклада, пока детям не исполнится 18 лет.

«Будут произведены все необходимые выплаты, предусмотренные коллективным договором. Все эти вопросы находятся на личном контроле министра по ЧС», - заключил Иманкулов.

Накануне в 15:38 поступила информация, что в 54 км от города Уральск на открытой территории в районе поселка Чапурино района Байтерек Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолета «Казавиаспас» МЧС, летевший по маршруту Атырау – Уральск – Атырау и по заказу АО «КазТрансОйл» совершавший облет нефтепровода. В результате жесткой посадки погибли четыре сотрудника «Казавиаспаса». Всего на борту находилось шесть человек – пять членов экипажа и один представитель АО «КазТрансОйл». Еще два человека пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело.