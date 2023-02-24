Нацбанк улучшил прогноз по росту экономики в 2023 году

«С учетом новых данных, а также внешних и внутренних факторов прогноз инфляции был пересмотрен в сторону небольшого снижения. При этом в 2023 году диапазон прогноза расширен в связи с неопределенностью относительно фискального стимулирования в Казахстане и динамики инфляции в России. В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 9-12%, в 2024 году – 6-8%, в 2025 году – 4-6%. Из-за эффекта базы пик годовой инфляции ожидается в I квартале 2023 года», - сообщили в пресс-службе Нацбанка в пятницу.

Здесь отметили, что улучшение прогнозов инфляции связано с прогнозируемым снижением индекса ФАО на зерновые, хорошим урожаем в Казахстане, укреплением реального обменного курса тенге, а также умеренным влиянием миграционного шока на услуги.

Кроме того, улучшены прогнозы по росту экономики Казахстана: в 2023-2025 годах он ожидается на уровне 3,5 – 4,5%. Как объяснили в Нацбанке, прогноз пересмотрен в связи с более позитивными ожиданиями по добыче и экспорту нефти, при постепенном восстановлении экономик стран-торговых партнеров.

В декабре Нацбанк ухудшил прогноз по росту экономики и инфляции. Тогда регулятор сообщал, что в результате продолжающейся структурной перестройки торговли при высоких инфляционных ожиданиях и дезинфляционной внешней среде прогноз по инфляции на 2023 год повышен до 11-13%. В 2024 году в результате роста внутреннего спроса и более медленного снижения ожиданий инфляция прогнозируется в пределах 7-9%. Между тем рост ВВП ускорится в 2023 году до 3-4%.