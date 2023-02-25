Он прекратил работу с началом пандемии
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«Хоргос» возобновит работу в ближайшее время – премьер
Фото портала Капитал

Центр приграничного сотрудничества «Хоргос» вскоре должен возобновить работу, сообщилпремьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на совещании в Жетысуской области.

«Хоргос» должен начать свою работу в ближайшее время. Теперь необходимо ускорить подготовительные процессы и обеспечить взаимодействие всех структур, задействованных в деятельности Центра», — сказал Смаилов.

Конкретные сроки открытия центра премьер не назвал.

«Хоргос» остановил работу 15 марта 2020 года – с началом пандемии коронавируса. Летом того же года планировалось возобновить его работу после введения особой пропускной системы, однако этого так и не произошло.

Китай на протяжении трех лет фактически держал закрытыми свои границы, а пропуск грузов шел со значительными задержками. Авиарейсы в страну из Казахстана были возобновлены только в этом году.

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