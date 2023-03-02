Минфин пока не использовал конфискованные у коррупционеров средства на строительство и ремонт школ

Министерство финансов пока не использовало конфискованные у коррупционеров 120 млрд тенге на строительство и ремонт школ, так как ждет заявки от министерства просвещения, заявил в четверг журналистам в кулуарах сената заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«В настоящее время на данном счёте (в казначействе Минфина аккумулируются – В.) 120 млрд тенге. Мы в настоящее время ожидаем заявок от министерства просвещения», - сказал Жамаубаев.

Он отметил, что на эти средства государство будет ремонтировать те школы, в которых есть такая необходимость. В частности, трехсменные.

«Сейчас идет процесс принятия заявок. Как только мы их сформируем, вынесем на республиканскую бюджетную комиссию, потом эти деньги направим в регионы», - пояснил глава Минфина.

В октябре прошлого года глава правительства Алихан Смаилов сообщал, что порядка 100 млрд тенге, изъятые у коррупционеров, выделят на строительство школ уже в ноябре. Жамаубаев в январе этого года докладывал президенту, что 120 млрд тенге по коррупционным уголовным делам направлены в Фонд поддержки инфраструктуры образования.