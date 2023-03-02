Часть перевозимых по территории ЕАЭС товаров не будут подлежать досмотру

Парламент Казахстана расширил применение современных технических и технологических решений при перевозках по территории стран Евразийского экономического союза: ряд товаров будут перевозить, используя навигационные пломбы, соответственно, грузовые машины не будут подвергаться дополнительным досмотрам.

«Закон “О ратификации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок” предусматривает возможность отслеживания товаров при их перемещении по территории Евразийского экономического союза с применением навигационных пломб. В зависимости от категорий товаров и специфики транспорта предусмотрены переходные периоды. Это позволит совершенствовать эффективность применения навигационных пломб с началом каждого этапа отслеживания», - сказал в четверг в ходе пленарного заседания заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

По его словам, преимущества соглашения для бизнеса заключаются в возможности безопасного транзита своих товаров на пространстве ЕАЭС, так как будут исключены дополнительные формы и меры контроля со стороны соответствующих органов.

«Соглашение гарантирует для государства прозрачность международных перевозок, исключение лжетранзита и лжеимпорта, и, соответственно, приведет к увеличению поступлений денег в бюджет», - считает глава Минфина.

Вместе с тем, как отмечается в заключении комитета по финансам и бюджету сената, положения соглашения устанавливают основы регулирования использования навигационных пломб в рамках отслеживания перевозок по территориям двух и более государств в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита автомобильным и (или) железнодорожными видами транспорта; товаров, в отношении которых одним или несколькими государствами применяются специальные экономические меры (вывозимых с таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой экспорта, а также перемещаемых между государствами в рамках взаимной торговли), перевозимых автомобильным и (или) железнодорожным видами транспорта, за исключением случаев, когда такие перевозки не осуществляются по территории страны союза, которой применяются указанные специальные экономические меры. Также навигационные пломбы будут использоваться при перевозке алкогольной продукции, табака, табачных изделий, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой экспорта или перемещаемых между государствами в рамках взаимной торговли.