20 из них акимат намерен снести
76 объектов в Астане строятся без разрешительных документов
фото Жанары Каримовой

В Астане без разрешительных документов велось строительство 96 объектов, по 20 из них разрешительные документы получены, еще по 20 будут поданы иски в суд по демонтажу, сообщила пресс-служба акимата столицы.

«Рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов МЖК не только выявляет факты самовольной застройки, но и оказывает всестороннюю помощь застройщикам, которые не имеют разрешительных документаций. Таким образом, из 96 объектов 20 организаций получили все разрешительные документы на строительство», - говорится в сообщении.

По данным акимата, на сегодняшний день выявлено 76 объектов, строительство которых ведется без разрешительных документов. В их числе ТОО «Mars Project», ТОО «Aiz Kurylys», ТОО «Русалдинг Line», ТОО «Билдинг компани», ТОО «Expert Consulting Agency Kazakhstan», ТОО «Тауекел Инжиниринг», ТОО «Global Millennium», ТОО «Handan-Astana», ТОО «Oreol-Group» и т.д. Все они привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ. А из этих 76 объектов по 20 объектам, осуществляющим строительство без соответствующего права на землю, будут инициированы исковые заявления в суд по демонтажу.

«В случае выявления новых объектов строительства МЖК без разрешительных документов, данные объекты будут признаны самовольным строением и демонтированы», - подчеркнули в акимате.

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