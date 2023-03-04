S&P подтвердило кредитный рейтинг Казахстана

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне BBB-, улучшив прогноз с «негативного» на «стабильный», сообщила пресс-служба премьер-министра.

S&P считает, что фискальный и внешний балансы Казахстана остаются устойчивыми и будут достаточными для смягчения возможного влияния из-за снижения экспорта нефти, связанного с временными перебоями в работе Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК).

Агентство, отмечается в сообщении правительства, отметило проводимую кабмином эффективную макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, улучшение инвестклимата, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики, реформирование сферы госзакупок, а также сокращение административных барьеров для бизнеса.

S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4,1% в 2023 году и в среднем около 4% в 2023-2026 годах.