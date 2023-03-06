В этом году планируется рассмотреть проекты законов по вопросам адмреформы, прав человека и предупреждения пыток
Ашимбаев рассказал Токаеву о планах по законотворческой деятельности сената
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената парламента Маулена Ашимбаева, который доложил о законотворческой деятельности палаты и о планах на этот год.

Как сообщил Ашимбаев, с момента начала исполнения сенатом функций по принятию законов был одобрен и принят 21 закон, в том числе по вопросам разрешения трудовых споров, жилищно-коммунального хозяйства, цифровых активов, а также поправки в Налоговый кодекс. Сейчас сенат рассматривает законопроекты, подготовленные по поручению главы государства. В частности, в предстоящий период планируется рассмотреть уточнение республиканского бюджета на 2023 год, Социальный кодекс, проекты законов по вопросам административной реформы, прав человека и предупреждения пыток, а также государственной службы.

Вместе с тем Ашимбаев рассказал о работе по реформированию судебной системы и совершенствованию процессуального законодательства. Созданная в сенате рабочая группа провела более 60 заседаний и собрала порядка 350 предложений, результатом этой работы стала разработка двух законопроектов.

Токаев в свою очередь поручил продолжать законодательную деятельности, направленную на дальнейшую поддержку реформ по комплексному социально-экономическому развитию страны.

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