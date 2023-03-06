Ашимбаев рассказал Токаеву о планах по законотворческой деятельности сената

В этом году планируется рассмотреть проекты законов по вопросам адмреформы, прав человека и предупреждения пыток
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената парламента Маулена Ашимбаева, который доложил о законотворческой деятельности палаты и о планах на этот год.
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