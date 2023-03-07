Только 62% видеокамер в школах интегрированы с ЦОУ – МВД

Несмотря на то что 100% школ Казахстана оснащены системами видеонаблюдения, к центрам оперативного управления подключены только 62% камер, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

«Сейчас совместно с МЧС проводится комплексная проверка организаций образования, 60% всех учреждений составляют школы, поэтому начали проверки с них. На сегодня большинство школ крупных городов оснащены на 93% тревожными кнопками, на 73% – турникетами, на 100% – видеонаблюдением. В то же время детальное обследование показало, что только 62% видеокамер интегрированы с ЦОУ», - сказал Ахметжанов.

При этом, отметил он, в ряде регионов ситуация гораздо хуже. Например, в Западно-Казахстанской на полицию выведены изображения всего 24% школ, в Алматинской – только 35% школ, а в Актюбинской области интегрированы 41% камер. Другой системной проблемой глава МВД назвал то, что с начала года ряд объектов образования не заключили договоры с поставщиками услуг на обслуживание каналов связи.

«Процедуры госзакупок волокитятся. В результате не обеспечивается доступ ЦОУ

к их системам видеонаблюдения. Так, в Петропавловске данные договора

в 15 школах (из 42) были заключены в конце февраля. В их числе и школа №4, где произошло ЧП 13 февраля. В целом по Северо-Казахстанской области до настоящего времени проводятся госзакупки по 201 школе, в Мангистауской – по 154, в Актюбинской – по 107, в Абайской области в 19 школах эти процедуры не завершены», - сообщил министр, отметив, что законодательство позволяет до подведения итогов госзакупок заключать договоры на обеспечение охраной, сигнализацией и другими устройствами систем безопасности на два месяца из одного источника, однако на местах это не практикуется.

Говоря об охране объектов образования, Ахметжанов напомнил, что школы с численностью свыше 700 учащихся должны привлекать лицензированные охранные структуры, имеющие радиосвязь, служебное оружие, мобильные группы оперативного реагирования.

«Сейчас ими обеспечена охрана 84% школ, при этом в Северо-Казахстанской и Туркестанской областях под лицензированной охраной не находится ни одна школа из подлежащих такой охране. В Улытауской области – 9%, в Костанайской – 50%. Нередко охрану учреждений образования обеспечивают не профессиональные специалисты, а, проще говоря, вахтеры. Поэтому надеяться на недопущение ими проноса опасных веществ и предметов (ножи, кастеты, колюще-режущее, оружие и т.д.) не приходится», - констатировал министр.

Что касается безопасности других объектов, то, по данным главы МВД, в крупных городах к ЦОУ подключен 51% детских садов, 66% колледжей и 35% вузов. Тревожные кнопки установлены в 82% детских садов, 90% колледжей и 54% вузов.

В свою очередь министр просвещения Гани Бейсембаев добавил, что на сегодня в регионах работают 162 мониторинговые группы, которые проводят оценку состояния безопасности объектов образования. Ими уже охвачено более 7 тыс. организаций образования. Вместе с тем для дальнейшего совершенствования системы безопасности детей Минпросвещения планирует усилить персональную ответственность первых руководителей организаций образования; продолжить мониторинг систем безопасности с участием органов внутренних дел; внести изменения в инструкцию в части включения порядка пропускного режима; переформатировать воспитательную работу с акцентом на формирование навыков безопасного поведения участников образовательного процесса, а также включить новый модуль по обеспечению безопасности детей в программу подготовки и переподготовки педагогов.

По итогам их докладов глава правительства Алихан Смаилов поручил акиматам регионов до 1 апреля завершить оснащение школ соответствующими системами безопасности.

«Это касается видеонаблюдения с выходом на центры оперативного управления полиции, обеспечения специализированной охраной и тревожными кнопками», - уточнил он.

А министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами поручено в трехдневный срок внести в правительство доработанный проект комплексного плана по защите детей.

В декабре прошлого года в Минпросвещения сообщали, что 51% казахстанских школ до сих пор не подключены к центрам оперативного управления полиции, при том, что видеонаблюдение установлено во всех школах. А заключили договоры со специализированными охранными службами 83% школ.