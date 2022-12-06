Половина школ Казахстана до сих пор не подключена к центрам оперативного управления полиции

51% казахстанских школ до сих пор не подключен к центрам оперативного управления полиции, при том, что видеонаблюдение установлено во всех школах, заявил вице-министр просвещения Гани Бейсембаев.

Он напомнил, что для обеспечения безопасности организации образования оборудуются системами видеонаблюдения, лицензированной охраной, системами сигнализации и турникетами.

«Из организаций среднего образования в крупных городах на территории республики охвачены 1 315 объектов. Заключили договора со специализированными охранными службами 83%. Самые низкие показатели отмечаются в Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. Кроме того, установка турникетов на уровне 63%. Здесь самые низкие показатели зарегистрированы в городе Алматы, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях», - цитирует Бейсембаева агентство «Казинформ».

Он добавил, что системы видеонаблюдения установлены в 100% организаций образования, однако подключен к центрам оперативного управления органов внутренних дел только 51%. Этот вопрос должен быть решен до конца текущего года.

В свою очередь министр просвещения Асхат Аймагамбетов предложил привлекать к ответственности виновных в этом лиц.

«Мы поставим этот вопрос на уровне правительства. Если до конца года эти задачи не будут решены, будем требовать увольнения ответственных сотрудников. Безопасности детей нужно уделять особое внимание», - сказал он.