Минкультуры планирует увеличить число театральных постановок казахстанских драматургов

В частности, Оралов сообщил, что Республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области планируют сдать в эксплуатацию в этом году. Всего до 2025 года будет построено 113 спортивных объектов.

Кроме того, министр рассказал о проекте Концепции развития физической культуры и спорта на 2023-2029 годы, о подготовке казахстанских спортсменов к предстоящим летним Азиатским и Олимпийским играм и об организации намеченных на 2024 год V Всемирных игр кочевников в нашей стране.

Вместе с тем министерство планирует увеличить число театральных постановок отечественных драматургов и производство казахстанских фильмов. В этом году впервые будет присуждена литературная премия для молодых писателей и поэтов и прорабатывается вопрос по присвоению семи республиканским организациям культуры статуса «национальный». А до 2025 года поэтапно будет увеличена заработная плата работников организаций культуры и архивов.

Что касается сферы туризма, то, как сообщил Оралов, были упрощены требования к туроператорам для участия в программе Kids Go Free. Также планируется введение туристического кэшбека для казахстанцев.

В свою очередь Токаев поручил принять меры по дальнейшему стимулированию внутреннего и въездного туризма, привлечению инвестиций, отметил необходимость поддержки массового спорта и обеспечения доступности спортивной инфраструктуры, а также акцентировал внимание на важности создания условий для развития культуры, конкурентоспособной на мировом уровне, и формирования базы креативных индустрий в стране.