Экс-министр обороны Мурат Бектанов осужден на 12 лет

Он будет отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности
Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам вынес приговор бывшему министру обороны Мурату Бектанову, сообщает издание BaigeNews.kz.
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