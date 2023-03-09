Экс-министр обороны Мурат Бектанов осужден на 12 лет

«М.Бектанов осужден приговором Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 24.02.2023 года по ч.3 ст.451 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», - сообщили в суде на официальный запрос издания.

Детали не сообщаются, поскольку дело рассматривалось под грифом «Секретно».

Мурат Бектанов был задержан и водворен в изолятор временного содержания 21 февраля прошлого года. 19 февраля генеральной прокуратурой в отношении него было начато досудебное расследование по факту бездействия по службе во время январских событий (ст.452 УК РК). Президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что в критической ситуации Бектанов не смог проявить командирских качеств и задействовать армию, которая показывает хорошие результаты в ходе учений. В январе этого года генеральный прокурор Берик Асылов говорил, что Бектанов «отдавал незаконные приказы и оставил без защиты военные стратегические объекты».