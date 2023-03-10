День учителя в Казахстане будет отмечаться 5 октября

Правительство Казахстана приняло постановление о дате профессионального праздника педагогов. Теперь День учителя будет отмечаться 5 октября, сообщается на сайте премьер-министра.

«Согласно перечню государственных праздников, День учителя в республике отмечали в первое воскресенье октября. Теперь же празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей, отмечаемым 5 октября в более чем 100 странах мира», - говорится в сообщении.

По данным министерства просвещения, на сегодня в Казахстане работают 556 тыс. педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

5 октября 1966 года в Париже прошла Специальная межправительственная конференция о статусе учителя. В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей». Впервые Всемирный день учителей был отпразднован 5 октября 1994 года.