День учителя в Казахстане будет отмечаться 5 октября

Соответствующее постановление принято правительством
Правительство Казахстана приняло постановление о дате профессионального праздника педагогов. Теперь День учителя будет отмечаться 5 октября, сообщается на сайте премьер-министра.
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