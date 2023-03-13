Из незаконного оборота изъято 4 единицы оружия, более 450 боеприпасов и поддельные доллары США
Канал незаконного оборота оружия и фальшивых долларов пресечен в Жамбылской области – КНБ
фото кнб

Комитет национальной безопасности провел на территории Жамбылской области спецоперацию по пресечению канала незаконного оборота оружия и поддельной иностранной валюты, сообщила пресс-служба КНБ.

«Задержан организатор преступной деятельности, наладивший законспирированный канал сбыта криминального оружия и фальшивых долларов США. Операции предшествовала длительная оперативная разработка, в ходе которой вскрыта и задокументирована устойчивая преступная схема поставок стрелкового оружия, боеприпасов, а также поддельных американских банкнот», - говорится в сообщении.

По данным КНБ, задержанным «соблюдались повышенные меры конспирации, использовались современные технические средства связи», усложняя тем самым выявление криминальной схемы, а в целом «противоправные деяния подозреваемого представляли угрозу общественно-экономической безопасности страны».

В результате спецоперации из незаконного оборота изъято 4 единицы оружия: автоматы «Калашникова» различных модификаций, незарегистрированные гладкоствольные ружья, более 450 боеприпасов и поддельные доллары США в особо крупном размере.

В КНБ сообщили, что задержанный дал признательные показания, с санкции суда он водворен в следственный изолятор сроком на два месяца.

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