Канал незаконного оборота оружия и фальшивых долларов пресечен в Жамбылской области – КНБ

Комитет национальной безопасности провел на территории Жамбылской области спецоперацию по пресечению канала незаконного оборота оружия и поддельной иностранной валюты, сообщила пресс-служба КНБ.

«Задержан организатор преступной деятельности, наладивший законспирированный канал сбыта криминального оружия и фальшивых долларов США. Операции предшествовала длительная оперативная разработка, в ходе которой вскрыта и задокументирована устойчивая преступная схема поставок стрелкового оружия, боеприпасов, а также поддельных американских банкнот», - говорится в сообщении.

По данным КНБ, задержанным «соблюдались повышенные меры конспирации, использовались современные технические средства связи», усложняя тем самым выявление криминальной схемы, а в целом «противоправные деяния подозреваемого представляли угрозу общественно-экономической безопасности страны».

В результате спецоперации из незаконного оборота изъято 4 единицы оружия: автоматы «Калашникова» различных модификаций, незарегистрированные гладкоствольные ружья, более 450 боеприпасов и поддельные доллары США в особо крупном размере.

В КНБ сообщили, что задержанный дал признательные показания, с санкции суда он водворен в следственный изолятор сроком на два месяца.