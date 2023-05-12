Движение Oyan, Qazaqstan потребовало прекратить репрессии в отношении политических активистов

Активисты движения Oyan, Qazaqstan на пресс-конференции в пятницу выступили с заявлением, в котором потребовали освобождения Дархана Шарипова и Влады Ермольчевой, арестованных на 15 суток.

«Дархан Шарипов и Влада Ермольчева были осуждены за выражение своего мнения, то есть за право, гарантированное нам Конституцией и международным законодательством. Они были осуждены ночью, в выходной, внезапно, с максимальной скрытностью и полным отсутствием прозрачности делопроизводства. (…) Мы полностью поддерживаем голодовку Влады. Это, наверное, единственный способ бороться за свою правду, за свою невиновность», - заявила активистка Жанель Шахан.

Один из участников движения, Бейбарыс Толымбеков, уверен, что это «политически мотивированное дело», возмутившись, что активистов задержали за митинг, прошедший семь месяцев назад.

«Дархан и Влада не лгали: за всю историю Казахстана ни одни выборы в стране не были проведены открыто, с соблюдением законов. Наши голоса крали Назарбаев и партия “Нур Отан”, а сейчас их крадут Токаев и партия Amanat», - добавила журналистка и участница движения Oyan, Qazaqstan Асем Жапишева.

Помимо прочего, активисты отметили, что их соратники с 2019 года, с момента создания движения, неоднократно «подвергались давлению и угрозам, задерживались силовиками».

«Мы требуем прекратить репрессии в отношении политических активистов и освободить Дархана Шарипова и Владу Ермольчеву», - подытожили они своё заявление.

6 мая полиция Алматы задержала двух активистов Oyan, Qazaqstan – Дархана Шарипова и Владу Ермольчеву за митинг 9 ноября 2022 года против нечестных выборов. Позднее суд, проведенный в ночное время, в выходной день, спустя полгода после акции, арестовал обоих активистов на 15 суток.

11 мая Влада Ермольчева объявила голодовку до окончания ареста в знак протеста против решения суда.