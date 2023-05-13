Десятки мертвых тюленей вновь обнаружены на побережье Каспия в Мангистауской области

«12 мая около 17:00 часов сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино были обнаружены туши нескольких десятков тюленей и рыбы», - говорится в сообщении Минэкологии.

На место выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области, Института гидробиологии и экологии, Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, РГП «Казгидромет», а также местных исполнительных органов. Департаментом экологии по Мангистауской области и сотрудниками «Казгидромета» с места обнаружения отобраны пробы воды и воздуха.

«В связи с тем, что большинство обнаруженных туш морских животных, так же как и осетровых рыб, находятся в стадии сильного разложения и гниения, произвести отбор проб не представилось возможным. При этом с единичных экземпляров, с которых было возможно отобрать пробы, сотрудниками Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии произведен частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие), а Институтом гидробиологии и экологии произведен отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований», - сообщили в министерстве.

По данному факту отделом полиции Тюбкараганского района начато досудебное расследование, в ходе которого будут устанавливаться причины и другие обстоятельства гибели животных.

Почти неделю назад, 6 мая, в том же месте были обнаружены 15 мертвых тюленей и четыре мертвых осетра. Отделом полиции Тупкараганского района было возбуждено уголовное дело. 7 мая на место выехала рабочая группа, были отобраны пробы воды и воздуха. Однако, как сообщали в Минэкологии, «в связи с тем, что большинство обнаруженных туш морских животных находится в стадии сильного разложения, произвести отбор гистологических проб для определения причин гибели не представилось возможным».

Напомним, с 7 ноября по 3 декабря 2022 года в ходе рейдовых мероприятий на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружено 172 туши мертвых тюленей. Для выяснения причин гибели тюленей комитетом рыбного хозяйства были привлечены Центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя, Институт гидробиологии и экологии, Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии, Казахстанское агентство прикладной экологии, а также департамент экологии Мангистауской области, территориальные подразделения комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ. По итогам заключения рабочая группа пришла к выводу, что основной причиной гибели большинства особей каспийских тюленей являлась вирус-ассоциированная острая пневмония в результате вспышки смешанной гриппозной и морбилливирусной инфекции, обостренная из-за вирусных инфекций, вызванных снижением иммунитета животных, в том числе из-за загрязнения среды их обитания.