Нуртлеу и Боррелл обсудили нивелирование возможных последствий от санкций на казахстанскую экономику

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе рабочего визита в Брюссель провел переговоры с высокопоставленными представителями Европейского союза и обсудил с ними перспективные направления дальнейшего сотрудничества. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррелл заверил, что Евросоюз настроен на дальнейшее расширение сотрудничества с Казахстаном, сообщила пресс-служба МИД.

«Дипломаты рассмотрели широкий спектр многогранных отношений Астаны и Брюсселя в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС. Особое внимание стороны уделили обсуждению практических шагов по развитию сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации, гражданской авиации, добычи и использованию критически важных сырьевых материалов. Были рассмотрены меры для укрепления сотрудничества в развитии образования и науки, передовых технологий и инноваций», - сообщили в МИД о встрече Нуртлеу и Боррелла.

Отмечается, что Боррелл подчеркнул твердый настрой европейской дипломатии на дальнейшее расширение и укрепление сотрудничества с Астаной через реализацию конкретных мер и проектов. Он заявил, что Евросоюз «внимательно следит» за Казахстаном.

Также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая региональную безопасность, взаимодействие в Центральной Азии и ситуацию в Афганистане.

«Стороны также обсудили меры по нивелированию возможных негативных последствий от европейских санкционных режимов для казахстанской экономики», - сообщили в МИД Казахстана.

На встрече с главным советником президента Европейского совета по внешней политике Саймоном Мордю вице-премьер и министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, напоминая о визите президента Шарля Мишеля в Астану в октябре 2022 года, отметил «успех его первой встречи с лидерами стран Центральной Азии». Сообщается, что сейчас ведется работа над подготовкой второй встречи в таком формате в ближайшее время для углубления межрегионального сотрудничества ЦА и ЕС.

«В целом визит Нуртлеу в столицу Евросоюза позволил наметить приоритетные направления кооперации, обсудить конкретные меры и шаги по дальнейшему углублению отношений между сторонами», - заключили в МИД.