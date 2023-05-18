Бывшего акима Кентау обвиняют в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве

Бывшего акима Кентау Рашида Аюпова обвинили во взяточничестве в период его работы в канцелярии премьер-министра, сообщила антикоррупционная служба, отчитавшаяся о завершении расследования в отношении экс-чиновника.

«В 2013 году он, будучи сотрудником канцелярии премьер-министра, склонил собственника частной компании к даче взятки ответственным должностным лицам в особо крупном размере, обещая за это обеспечить победу в тендере по строительству. Получив требуемую сумму денег, он присвоил её себе и потратил часть денег на приобретение нового дома в Астане, дорогостоящей автомашины и нескольких единиц грузовой техники», - утверждает антикор.

Действия Аюпова «квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере и мошенничество, с санкции следственного суда он находится под стражей», отмечается в сообщении службы, распространенном в четверг.

По данным антикора, материалы уголовного дела переданы в прокуратуру Астаны для проверки законности принятого решения и дальнейшего направления в суд.

42-летний Аюпов работал в кацелярии премьера в 2009-2013 годах, был представителем партии «Нур Отан» в правительстве, возглавлял СПК «Шымкент». В 2019-2021 годах был акимом Туркестана, затем – заместителем акима Туркестанской области, в марте-августе 2022 года был акимом Кентау.

Аюпов был арестован осенью прошлого года.