В двух школах возведут пристройки
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Новую школу построят в Алмалинском районе Алматы
Фото Жанары Каримовой

В Алмалинском районе Алматы построят еще одну школу на 1,5 тысячи мест, что полностью покроет имеющийся в районе дефицит ученических мест, сообщил аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями района.

По его информации, на сегодня «при общем контингенте учащихся 37 тыс. учеников в районе дефицит составляет чуть более 1 тыс. мест».

Новая школа будет расположена на пересечении проспекта Райымбека и улицы Ауэзова, ее строительство обещают завершить в 2024 году.

В августе планируется получить заключение экспертизы для осуществления сейсмоусиления с капитальным ремонтом школы-гимназии №136. Также будут возведены пристройки к двум школам: на 300 мест к школе №16 и на спортзал и актовый зал к школе №58.

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