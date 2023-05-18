Закон по обмену кредитными историями граждан между странами ЕАЭС одобрил сенат

Банки второго уровня и микрофинансовые организации стран Евразийского экономического союза смогут обмениваться кредитными историями физических и юридических лиц. Соответствующий закон в четверг в ходе пленарного заседания одобрил сенат.

«Сегодня любой резидент ЕАЭС, хоть физическое, хоть юридическое лицо, может взять кредит в банке второго уровня любой страны ЕАЭС. На 1 марта этого года около 2 тысяч физических лиц и 42 юридических лица других стран ЕАЭС имеют кредиты в наших банках на 119,5 млрд. тенге. Это данные Нацбанка. Но, вопрос обмена кредитными историями внутри стран ЕАЭС не был урегулирован. Обсуждаемое соглашение устраняет этот пробел», - сообщил сенатор Сергей Карплюк.

Он подчеркнул, что обмен такими сведениями позволит расширить доступ к банковским услугам добросовестных заемщикови защитит банки от недобросовестных заемщиков.

В частности, в соглашении прописан порядок обмена и перечень передаваемой информации, в которые входят запрос о предоставлении кредитного отчета, сам кредитный отчет, согласие субъекта кредитной истории, а также документы, касающиеся её оспаривания. При этом, заверил депутат, все участники будут обязаны обеспечивать защиту получаемой информации.

«Национальные регуляторы финансового рынка наряду с основными своими обязанностями будут формировать список банков и иных кредитных организаций, уполномоченных на получение информации. Непосредственно передачей информации между странами будет заниматься ограниченный список уполномоченных организаций. В Казахстане такими признаны два кредитных бюро: это АО «Государственное кредитное бюро» и ТОО «Первое кредитное бюро». В качестве канала передачи информации рассматривается Интегрированная система ЕАЭС - это межгосударственный инструмент для обмена данными и электронными документами», - объяснил Карплюк.

В свою очередь заместитель председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов привел данные, по которым на 1 апреля 2023 года 1868 физических лиц – граждан ЕАЭС имеют кредиты в казахстанских банках на сумму 8,8 млрд тенге, а также 42 юридических лица – на 110 млрд тенге.

«Качество этих ссудных портфелей хорошее, по займам физических лиц доля неработающих кредитов (это кредиты с просрочкой свыше 90 дней – В.) составляют 5% от ссудного портфеля займа физическим лицам, выданных резидентам ЕАЭС. По юридическим лицам доля займов с просрочкой кредита 90 дней в общем портфеле займов, выданных юрлицам, составляет меньше 10%», - сообщил он.

При этом, признал Кизатов, данных о том, данных о количестве казахстанцев, имеющих кредиты в странах ЕАЭС, нет.