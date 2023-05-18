Токаев уверен, что полный запуск проекта придаст новый импульс сотрудничеству двух стран
В Сиане дан старт строительству казахстанского логистического центра
Фото пресс-службы президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии запуска строительства казахстанского логистического центра в сухом порту города Сиань, сообщила пресс-служба Акорды.

«Этот хаб соединяет регион Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией. Далее он откроет дорогу в Европу, Турцию и Иран. Уверен, что полный запуск проект придаст новый импульс сотрудничеству двух стран», - сказал Токаев на церемонии запуска строительства.

Отмечая значимость этого проекта, президент Казахстана напомнил, что за последние 15 лет созданы казахско-китайский логистический центр в порту Ляньюньган, открыты новые железнодорожные маршруты, работает сухой порт «Хоргос – Восточные ворота», на Каспийском море создана современная инфраструктура.

«Можно сказать, что эти меры являются частью проводимой работы. В прошлом году между двумя странами было перевезено 23 млн тонн грузов по железной дороге. Это беспрецедентный показатель. Транзит грузов в первом квартале текущего года увеличился на 35 % и превысил 7 млн тонн. Наше сотрудничество этим не ограничивается. Для дальнейшего развития перевозок необходима дополнительная инфраструктура. Поэтому вместе с китайскими коллегами мы решили построить логистический центр в сухом порту Сиань», - сказал Токаев.

Как сообщает пресс-служба президента Казахстана, со следующего года через сухой порт планируется перевозить электронику и компьютерные компоненты, автомобили и автокомпоненты, текстиль, одежду, обувь и аксессуары, пищевые и сельскохозяйственные продукты, строительную продукцию и стройматериалы, а также руды, металлы и химическую продукцию.

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