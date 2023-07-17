Работа сервисов Kcell и Аctiv в Казахстане полностью восстановлена

Абонентам обещают начислить бонусный трафик
Тамара Вааль, Астана, Власть
Работа сервисов передачи данных для абонентов Kcell и Аctiv полностью восстановлена. Пользователям, которые столкнулись с проблемой в работе сервисов, будет начислен дополнительный трафик, заявили в понедельник в компании.
Еще по теме:
- Казахстан ратифицировал соглашение со странами СНГ о защите авторских прав в интернете
- Монтана первым среди штатов США запретит использование TikTok
- Зарубежный VPN-сервис обжалует в суде блокировку министерством информации Казахстана
- Почти на 500 млн тенге оштрафовали мобильных операторов с начала года за некачественные услуги
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые