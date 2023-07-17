Абонентам обещают начислить бонусный трафик
Работа сервисов Kcell и Аctiv в Казахстане полностью восстановлена
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Работа сервисов передачи данных для абонентов Kcell и Аctiv полностью восстановлена. Пользователям, которые столкнулись с проблемой в работе сервисов, будет начислен дополнительный трафик, заявили в понедельник в компании.

«В 10:00 была полностью восстановлена работа сервисов передачи данных для абонентов Kcell/Аctiv. Всем, кого затронула техническая проблема, будет начислен бонусный интернет-трафик 10 Гб», - сообщили в пресс-службе компании.

Сегодня утром было выявлено отсутствие сервиса передачи данных в Астане и в ряде городов в северной и восточной частях Казахстана. Специалисты компании выясняют причины.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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