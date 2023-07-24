Суд санкционировал арест главы комитета противопожарной службы и начальников ДЧС Шымкента и области Жетысу

Досудебное расследование продолжается
21 июля межрайонным следственным судом Астаны санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении председателя комитета противопожарной службы МЧС и начальников ДЧС Шымкенты и области Жетысу, сообщила пресс-служба антикоррупционной службы.
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