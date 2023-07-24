Досудебное расследование продолжается
Суд санкционировал арест главы комитета противопожарной службы и начальников ДЧС Шымкента и области Жетысу
фото Жанары Каримовой

21 июля межрайонным следственным судом Астаны санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении председателя комитета противопожарной службы МЧС и начальников ДЧС Шымкенты и области Жетысу, сообщила пресс-служба антикоррупционной службы.

«Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность в совершении других коррупционных преступлений», - добавили в антикоре.

20 июля антикоррупционная служба сообщила о задержании председателя комитета противопожарной службы МЧС и начальников ДЧС Шымкента и области Жетысу по подозрению в систематическом получении взяток от предпринимателей за покровительство в сфере противопожарной безопасности, принуждение проверяемых организаций к приобретению их услуг путем заключения контрактов, а также обеспечения своевременной оплаты по ним. Суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 4 млн тенге. Кроме того, председатель комитета противопожарной безопасности МЧС подозревается в том, что оказывал покровительство одному из руководителей ДЧС по области Улытау и за это получал денежное вознаграждение.

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