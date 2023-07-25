В Израиле вспыхнули протесты после принятия парламентом закона о судебной реформе

Парламент Израиля в понедельник ратифицировал закон о судебной реформе по запросу премьер-министра Биньямина Нетаньяху после того, как усилия по достижению компромисса не смогли облегчить конституционный кризис, сообщает Reuters . После этого в стране вспыхнули протесты.

За поправку, ограничивающую полномочия Верховного суда аннулировать некоторые решения правительства, если он сочтет их «необоснованными», проголосовали все 64 депутата, представляющие партии правительственной коалиции. Депутаты от оппозиции покинули заседание в знак протеста, а позднее группа политических наблюдателей и лидер центристской оппозиции заявили, что обжалуют закон в Верховном суде.

Поправка является частью более широких судебных изменений, о которых правительство объявило в январе. В кабмине считают, что реформа необходима для противодействия «чрезмерного вмешательства со стороны Верховного суда», который стал слишком политически интервенционным. Критики же законопроекта считают, что эти изменения устранят эффективные ограничения полномочий исполнительной власти.

Рано утром начались демонстрации против поправки. Протестующие приковали себя цепями к столбам и перекрыли дорогу возле парламента. К вечеру тысячи людей вышли на улицы по всей стране, блокируя дороги и вступая в стычки с полицией. Полиция разогнала протестующих, применив водометы и жесткие задержания, арестовав в понедельник как минимум 19 человек.

В своем вечернем телеобращении премьер-министр Нетаньяху, когда бушевали протесты, заявил, что будет стремиться к диалогу с оппозицией, чтобы достичь всеобъемлющего соглашения к концу ноября.

«Мы все согласны с тем, что Израиль должен оставаться сильной демократией, что он должен продолжать защищать индивидуальные права каждого, что он не станет государством (еврейского закона), что суды останутся независимыми», - сказал он.

Как отмечает агентство Reuters, кризис вызвал глубокий раскол в израильском обществе. Лидеры протеста заявили, что тысячи добровольцев-резервистов не явятся на службу, если правительство продолжит реализацию планов, а бывшее высшее руководство предупредило, что боеготовность Израиля к войне может быть под угрозой.