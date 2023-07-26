Строительство одного из колледжей должно было начаться в I квартале 2023 года
Строительство двух колледжей в Алатауском районе Алматы начнется в августе
Фото Жанары Каримовой

Строительство профессионально-технического колледжа и колледжа инновационных технологий начнется в августе, заявил на встрече с жителями Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев. В прошлом году он сообщал, что строительство колледжа инновационных технологий начнется в I квартале 2023 года.

«В Алатауском районе запланировано строительство двух государственных колледжей. Строительство профессионально-технического колледжа на 720 мест с общежитием на 380 мест в микрорайоне Зердели. На сегодня определена подрядная организация по строительству колледжа инновационных технологий на 720 мест с общежитием на 380 мест на территории Индустриальной зоны. По данным двум колледжам строительство начнется в августе текущего года», – отметил Досаев.

В прошлом году на встрече с жителями аким обещал начать строительство колледжа инновационных технологий в I квартале 2023 года.

Вместе с тем, по информации Досаева, в I квартале 2024 года завершится строительство школы на 550 в микрорайоне Саялы-2, к концу следующего года также закончится строительство школы на 550 мест в микрорайоне Зердели. А в рамках национального проекта «Комфортная школа» начались подготовительные работы для строительства шести школ на 11 500 мест в микрорайонах Самгау, Алгабас, Карасу, Теректы, Айгерим и Акбулак. Завершить их строительство планируется до конца 2024 года.

Досаев также сообщил, что в микрорайоне Саялы-2 завершено строительство государственного детского сада на 160 мест, который будет открыт к началу учебного года. Строительство детсада аким обещал закончить в марте.

Кроме того, 21 августа в Алатауском районе откроется Центр инновационного творчества, который смогут посещать более 5 тыс. детей в неделю.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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