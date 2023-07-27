В Астане прокуроры отменили итоги незаконных госзакупок почти на 4 млрд тенге

Прокуратурой столичного района Есиль выявлены нарушения требований законодательства о госзакупках. В частности, как сообщает прокуратура Астаны, установлено 23 факта незаконного заключения договоров о государственных закупках столичными госучреждениями напрямую с избранными поставщиками без обязательного проведения тендера.

Также прокуроры выявили, что госучреждения неправомерно усложняли требования конкурсной документации, ограничивая количество потенциальных участников конкурса, не разделяя работы на лоты, не указывали конкретные объемы оказываемых услуг или пытались заключить договоры на срок свыше финансового года.

Кроме того, выявлены факты бездействия по взысканию штрафных санкций с недобросовестных подрядчиков. В этом направлении после вмешательства органов прокуратуры в доход государства взыскано 26 млн тенге.

«По результатам внесенных актов надзора отменены итоги незаконных госзакупок на сумму свыше 3,9 млрд тенге. Виновные должностные лица привлечены к установленной законом ответственности, всем государственным организациям даны рекомендации о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства о государственных закупках», - заключили в прокуратуре.