К началу учебного года в Алматы запустят 100 новых автобусов – акимат

К началу учебного года в Алматы на маршруты выйдут 100 новых автобусов, сообщает пресс-служба акимата города. В настоящее время автопарк пополнился только на 30 автобусов, остальные 70 автобусов должны прибыть в ближайшее время.

«Для повышения качества обслуживания и удобства жителей в Алматы до начала учебного года на маршрут выйдут 100 новых автобусов. В настоящее время городской автопарк пополнили 30 автобусов, остальные 70 прибудут в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Подвижной состав будет обновлен на маршрутах №37, №38, №38а и №201. Маршруты №24, №125 и №131 будут дополнены новыми автобусами. О запуске новых автобусных маршрутов акимат не сообщил.

«Ранее аким мегаполиса Ерболат Досаев на встречах с населением сообщал, что в 2023 году в Алматы дополнительно закупят 600 новых автобусов. На приобретение оставшихся 500 автобусов заключен договор», - сообщается в пресс-релизе.

В апреле Досаев отчитался президенту Касым-Жомарту Токаеву об итогах социально-экономического развития Алматы за I квартал. Он заявил, что планируется выделить более 66 млрд тенге на приобретение 600 новых газовых автобусов и 100 троллейбусов, а частные перевозчики закупят 650 автобусов и 31 электробус.