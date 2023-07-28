276 попыток вывоза товаров двойного назначения в Россию пресечено за полгода в Казахстане – КГД

За шесть месяцев 2023 года органы государственных доходов предотвратили 276 попыток вывоза товаров двойного назначения без разрешительных документов из Казахстана в Россию, сообщили в комитете госдоходов, отвечая на запрос Власти. При этом в ведомстве не стали уточнять, какое количество компаний-однодневок, поставляющих запрещенную продукцию в РФ, было создано в Казахстане с начала войны в Украине, сколько таких компаний было выявлено и деятельность скольких остановлена.

«С конца августа 2022 года в РК действует запрет на экспорт военной продукции, в связи с чем вывоз товаров военного назначения в настоящее время не осуществляется. За первое полугодие 2023 года органами государственных доходов предотвращено 276 попыток вывоза из РК в РФ товаров двойного назначения без разрешительных документов», - сообщили в комитете государственных доходов.

Здесь также отметили, что в целом с 1 марта 2022 года по 30 июня 2023 года в Казахстане признана недействительной регистрация 1 631 налогоплательщика. Однако, подчеркнули в КГД, эти компании не экспортировали товары, включенные в санкционные списки.

Также комитет госдоходов подчеркивает, что «Казахстан не является стороной конфликта, в связи с чем не присоединялся к санкциям и не вводил торговых ограничений с Россией». А все решения принимаются в соответствии с законодательством и принятыми международными обязательствами.

«При этом территория Казахстана не должна использоваться для намеренного обхода каких-либо санкций. В этих целях органами государственных доходов осуществляется мониторинг перемещаемых товаров. С 1 апреля текущего года во взаимной торговле со странами ЕАЭС введено обязательное оформление сопроводительных накладных на товары, которые обеспечивают прослеживаемость товаров. В текущем году принят новый закон |”О контроле специфических товаров”, расширены полномочия и меры экспортного контроля на границе», - ответили в пресс-службе, напомнив, что с августа 2022 года действует запрет на экспорт товаров военного назначения, поэтому правительство принимает «все необходимые меры для обеспечения устойчивого социально-экономического развития, в том числе с учетом текущей геополитической ситуации».

Вице-министр финансов Ержан Биржанов, который курирует деятельность КГД, также не дал четкого ответа по компаниям, поставляющим запрещенную продукцию в Российскую Федерацию.

«У нас ведется системная работа, она не связана с какими-то конфликтными ситуациями, с военными операциями. То есть мы через систему управления рисками выявляем таких налогоплательщиков. Это не связано, кому они поставляют, поставляют они в Россию или другие республики. Если есть риски в части того, что он не платит налоги, если он использует какие-то схемы, какие-то фиктивные счета-фактуры либо занимается запрещенным видом деятельности, естественно, мы таких налогоплательщиков берем на контроль и через фискальные меры контроля, как на входе через границу, так и по внутреннему налоговому администрированию, принимаем меры. Организовываются проверки, выезды на место. Эта работа не связана с такими ситуациями», - заявил журналисту Власти Биржанов.

Вице-министр заявил, что органы фискального контроля не делят предпринимателей по отдельным видам нарушений, поэтому, по его словам, подобная статистика не ведется.

«Внутри (общей статистики – В.), возможно, сидят (такие предприниматели – В.), которые поставляют товары в Россию, так называемые санкционные списки. Но мы в любом случае смотрим, если есть риски для нашей страны, мы работаем с этими налогоплательщиками. Это больше касается разъяснительной работы», - подчеркнул он.

Вместе с тем, заверил Биржанов, санкционные товары через Казахстан «не уходят в Россию».

20 июля заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров заявил, что с прошлого года Казахстан запретил поставки товаров военного назначения в Россию. Поэтому комитет госдоходов ведет работу по выявлению компаний-однодневок и компаний, которые были созданы без истории.

«(Если – В.) они наращивают объемы подобной продукции, мы предпринимаем превентивные меры по их остановке. Кроме того, во всех системах КГД внедрена система управления рисками, которая дополняется новыми знаниями, в зависимости от новых санкционных требований, по которой система выявляет подобные компании, фамилии, которыми создаются фирмы-однодневки. По ним ведется работа по их остановке», - заявил Айдаров.

Ранее Власть опубликовала расследование с «Важными историями», OCCRP и Der Spiegel о том, как Россия научилась обходить западные санкции. Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев заявлял на это, что Казахстан не поставляет России беспилотники и чипы, и список подобных товаров тщательно проверяется, чтобы страна не попала под санкции. Экспорт товаров двойного назначения в Россию отрицал и президент Касым-Жомарт Токаев, отмечая, что Казахстан привержен нормам ВТО и следует всем правилам международного рынка.