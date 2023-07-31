В Саудовской Аравии пройдут международные переговоры о мирном урегулировании войны в Украине

В начале августа в Саудовской Аравии состоятся международные переговоры о мирном урегулировании войны в Украине, сообщает Русская служба ВВС . В них примут участие представители Украины, ее западных союзников и делегации развивающихся стран. При этом переговоры пройдут без участия России.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в переговорах будут участвовать советники по национальной безопасности и политические советники лидеров государств. Они обсудят инициативы Украины по восстановлению справедливого мира, при этом в основу урегулирования должен лечь именно украинский план. Но в то же время украинская сторона в процессе консультаций обещает «учесть мнения и позиции, не противоречащие ключевым принципам международного права и положениям Устава ООН».

По данным американской газеты Wall Street Journal, переговоры пройдут в Джидде 5-6 августа, в них примут участие около 30 стран, в том числе крупнейшие государства ЕС, США, а также Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Саудовская Аравия была выбрана как место проведения саммита в надежде, что это поможет привлечь к Китай. Однако пока участие китайской делегации не ожидается. Европейские чиновники надеются, что во время саммита удастся урегулировать разногласия между Украиной и развивающимися странами по вопросу о том, на каких условиях должна закончиться война.

Ранее в Копенгагене уже прошла встреча советников по национальной безопасности, на которой обсуждался вопрос оптимальных формулировок и механизмов имплементации плана Украины по восстановлению мира. На этой встрече Киев пытался убедить развивающиеся страны поддержать план президента Владимира Зеленского, который подразумевает, что какие-либо переговоры могут начаться только после возвращения Украине всех оккупированных территорий и вывода российских войск. В целом план содержит следующие пункты: ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и жителей Украины, вывезенных на российскую территорию; восстановление территориальной целостности Украины; вывод российских войск и прекращение боевых действий; восстановление справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны. Развивающиеся страны отказались поддержать этот план, но заявили, что готовы обсуждать общие принципы.